Tennistavolo: a Terni sconfitta, a Senigallia vittoria I giovani hanno vinto la gara a squadre del Progetto Italia Regione Marche

143 Letture Sport

Mentre a Terni la squadra senior usciva dalla Coppa Italia con un po’ di rammarico, a Senigallia i giovani vincevano la gara a squadre del Progetto Italia Regione Marche. Ben 17 le formazioni giovanili iscritte alla gara mattutina appartenenti alle categorie Giovanissimi e Ragazzi, in numero quasi raddoppiato rispetto all’anno scorso, probabilmente a causa dell’esclusione degli Allievi che rendevano impari, a volte, il confronto.



Senigallia A (Berluti Marco; Luzietti Ahn Vittorio, Massi Michelangelo) ha superato in finale Juvenes San Marino per 3/1 dopo aver battuto sia Fano che Fabriano per 3/0. La formula dava la possibilità di formazioni miste maschi/femmine ma anche per fascia giovanile. Senigallia comunque si è presentata anche con la formazione B (Bargagna Alessandro; Petruzzelli Marco), C (Mastrangelo Samuele; Morbidelli Stefano; Sorice Stefano) e D (Pigliapoco Giovanni; Torregiani Davide) a dimostrazione del buon lavoro della scuola di Pettinelli. Con la vittoria di domenica Senigallia consolida la posizione di vertice della classifica regionale Under 12 con 43,5 punti contro i 29,0 di San Marino.