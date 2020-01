Nuovo ospedale di Amandola: appaltati lavori a una ditta di Cupramontana Ceriscioli: "Comunità dei Sibillini avrà struttura moderna e sicura e a costruirla sarà un'impresa marchigiana"

“Buone notizie da Amandola: l’Ospedale dei Sibillini, l’ospedale nuovo che rappresenta uno dei punti di riferimento per la salute nelle aree interne e nelle zone terremotate è stato appaltato.

Ha vinto una ditta marchigiana di Cupramontana che realizzerà questa opera in 19 mesi invece dei 24 previsti dal progetto. Un’opera in acciaio, un’opera sicura e moderna che conterrà servizi essenziali per quella comunità. Un grande passo in avanti nella direzione della ricostruzione e la soddisfazione, che il caso ha voluto, che un’azienda marchigiana sia presente a ricostruire il cuore del nostro territorio”.