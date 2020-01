Pallacanestro Senigallia, altra occasione gettata ed altro ko interno Dilapidato ancora una volta un vantaggio importante contro il Rimini, che vince 77-82. Ed ora in classifica si fa dura

Terza sconfitta di fila, seconda in casa, per la Goldengas Senigallia che cede anche al Rimini, con 200 rumorosi tifosi al seguito, 77-82.

Si è costretti a ripetersi per descrivere la partita il cui film è di nuovo quello di tante (troppe) altre volte.

Senigallia gioca una buona partita contro una big – alla sesta vittoria consecutiva e scesa nelle Marche con le addizioni di F.Bedetti, al rientro da un infortunio e Simoncelli, all’esordio dopo l’acquisto in settimana – ma ancora una volta perde un finale punto a punto: è la sesta volta (su dieci sconfitte) che accade e a questo punto non può essere un caso, specie dando uno sguardo a come ancora una volta vengano gettati al vento punti preziosi di vantaggio, costruiti con fatica e dilapidati in 2 minuti.

Accade tra il 34’ e il 36’, quando l’inerzia è tutta dalla parte della Goldengas dopo due triple da distanza siderale di Gurini che fanno esplodere la tifoseria senigalliese (71-61).

Rimini rientra e passa a condurre: sul 76-77 a 8’’ dalla fine Foglietti chiama time-out, al rientro Gurini riceve ma stavolta sbaglia e l’inevitabile fallo sistematico manda a in lunetta Simoncelli che fa 2/2 (76-79).

Fallo su Paparella che sul 76-79 segna il primo, sbaglia il secondo, ma a rimbalzo, nonostante le proteste per un presunto fallo di Rinaldi, gli arbitri decidono per la penalità su Pesaresi fischiando anche tecnico a Pierantoni.

Finisce di fatto qui: brava Rimini, che negli ultimi 5′ piazza un parziale di 21-6, ma c’è solo da fare mea culpa, per le palle perse banalmente nell’ultimo quarto e anche per i troppi errori ai liberi (nonostante un accettabile 20/29 finale, 69%) in precedenza.

Tabellino

GOLDENGAS SENIGALLIA:

Giacomini 5, Caroli 10, Gurini 30, Pozzetti, Pierantoni 16; Valentini 3, Fronzi ne, Terenzi ne, Canullo ne, Paparella 10, Cicconi Massi 4, Moretti ne. All. Foglietti

ALBERGATORE PRO RIMINI:

Rivali 14, L.Bedetti 7, Moffa 16, Broglia 7, Rinaldi 14; Vandi ne, Chiari ne, Simoncelli 8, Pesaresi 6, F. Bedetti 5, Ambrosin 7, Ramilli . All. Bernardi

Arbitri: Marzo di Lecce e Acella di Corato (Ba)

Parziali: 22-20 39-37 62-61 77-82.

Note: 700 spettatori, di cui 200 riminesi.