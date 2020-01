Polizia Ferroviaria, 3600 persone identificate e 95 treni scortati I dati dei controlli svolti durante le festività

188 Letture Cronaca

Particolarmente intensa è stata l’attività posta in essere dal 18 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo in occasione delle festività.