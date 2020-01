Un dono al Salesi dalle creazioni artistiche dei centri di formazione della Regione Ceriscioli: “Il modo più bello per chiudere il 2019”

142 Letture Politica

Un gesto di solidarietà chiude l’anno in Regione con una donazione di oltre diecimila euro destinati alla Fondazione Salesi. Un dono proveniente dalla vendita di prodotti artistici, abiti storici e ceramiche, realizzati dagli allievi dei corsi di formazione della Regione Marche ad Ascoli Piceno. “Il modo più bello per chiudere l’anno” ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che insieme alla vicepresidente Anna Casini e all’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Loretta Bravi hanno presentato l’iniziativa in conferenza stampa.