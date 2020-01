Un decennio di Senigallia e del suo entroterra in trenta notizie – Seconda parte Un "viaggio nel tempo" per ripercorrere alcuni tra i fatti più significativi degli anni '10 - Qui il racconto dal 2015 al 2019

E’ andato in archivio un decennio, quello degli anni ’10 del 2000, se ne è aperto uno nuovo, che per la natura stessa delle cose e della storia sarà foriero di nuovi corsi, nuove vicende, nuove storie da raccontare. Continuiamo a cogliere l’occasione per guardarci indietro e ricordare insieme i fatti salienti di dieci anni di notizie che hanno segnato Senigallia e il territorio dell’hinterland.

Senza nessuna pretesa di essere esaustivi (lavoro che sarebbe davvero arduo e mai completo…), a cavallo di questo passaggio, e grazie all’archivio di SenigalliaNotizie.it e di Valmisa.com, dopo la prima parte che abbiamo pubblicato, con il racconto degli anni dal 2010 al 2014, terminiamo questa rassegna anno per anno, con alcuni dei fatti e delle vicende che “passano agli annali” e che in qualche modo potranno diventare pezzi della nostra storia locale.

ANNO 2015

I primi giorni dell’anno portano un ampio sorriso sulla bocca di un fortunatissimo: la sera del 6 gennaio 2015 arriva a Senigallia il secondo premio della Lotteria Italia, di due milioni di euro, grazie a un biglietto venduto al bar dell’ospedale.

Con il voto del 31 maggio 2015 si conclude una lunga e combattuta campagna elettorale: lo scrutinio delle schede del 1° giugno sancisce la rielezione di Maurizio Mangialardi a sindaco con il 51,62% dei voti. Il percorso amministrativo intrapreso prosegue così con il secondo mandato.

Passa l’estate e si giunge ad un’altra nomina, quella del Vescovo di Senigallia: il 17 ottobre 2015 viene ufficialmente annunciato che Mons. Francesco Manenti succede a Mons. Giuseppe Orlandoni alla guida pastorale della Diocesi. Orlandoni lascia dopo 19 anni di vescovado, Manenti si insedierà poi ufficialmente il 10 gennaio 2016.

ANNO 2016

Ancora un rinnovato tassello nel tessuto urbano di Senigallia: il 26 luglio 2016 viene inaugurata la nuova piazza Garibaldi. Un’operazione costellata di polemiche per l’abbattimento dei lecci, l’allontanamento delle auto, l’apposizione degli stemmi papali nella pavimentazione. Un lavoro di rimodellazione, che ha donato alla città uno spazio sulla cui fruizione si dibatte ancora, ma sulla cui bellezza i dubbi sono oggettivamente dissolti.

Il 26 agosto 2016 viene consegnata un’altra opera, stavolta viaria, sulla quale si è dibattuto, discusso e protestato ancora di più: con l’apertura al traffico del ramo sud, si completa il tracciato della Complanare di Senigallia. Infrastruttura legata all’ampliamento dell’A-14, con cinque punti di accesso veicolare, permette l’adduzione al nuovo casello autostradale e l’attraversamento della città da nord a sud. La sua inagurazione viene annullata perchè solo due giorni prima, il 24 agosto, il terremoto colpisce il centro Italia tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo: prima e tragica serie di scosse che segneranno tutto il resto dell’anno.

Domenica 23 ottobre 2016 fallisce il referendum per la fusione per incorporazione tra Senigallia e Morro d’Alba: pochi votanti e “No” oltre il 60% a Senigallia, molti di più gli elettori alle urne a Morro d’Alba, ma il rifiuto è ancora più netto: il “No” supera il 70%. I due Comuni restano separati.

ANNO 2017

Torna a nuova vita il Palazzetto Baviera: il 29 maggio 2017 Senigallia riscopre il “gioiello” che si affaccia su piazza del Duca, con i suoi magnifici interni impreziositi dagli stucchi del Brandani. Sarà da subito spazio espositivo, luogo per incontri e anche sede comunale per matrimoni civili.

Il 5 luglio 2017 si chiude in malo modo una pagina di storia del calcio e dello sport cittadino: la US Vigor Senigallia, società sportiva nata nel 1921, comunica la cessazione dell’attività a causa delle passività in bilancio. Una fine annunciata, anche per i molti appelli inascoltati, e un’eredità non ancora ufficialmente raccolta, con il titolo sportivo che può essere rilevato per dare un vero seguito ad una storia legata a doppio filo a quella della città.

Con l’approvazione dello Statuto in Consiglio Comunale a Senigallia, avvenuta il 30 novembre 2017, nasce l’Unione Comunale “Le Terre della Marca Senone” tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. Inizia un percorso di unificazione di funzioni e servizi, che viene man mano avallato dai Consigli Comunali degli altri paesi della Valmisa.

ANNO 2018

A maggio del 2018, Senigallia diventa un set cinematografico: si girano le scene della fiction “I nostri figli”, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Ispirata alla storia di Marianna Manduca, vittima di femminicidio, e dei suoi figli cresciuti proprio a Senigallia dal cugino Carmelo Calì con la moglie Paola, la fiction andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 6 dicembre 2018.

Un altro campione del mondo per Senigallia: il 30 luglio 2018 Eugenio Marconi vince i campionati mondiali di windsurf freestyle under 20 a Fuerteventura, in Spagna.

La chiusura dell’anno porta una ferita che forse non si rimarginerà. La notte tra il 7 e l’8 dicembre è quella, orribile, della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Una tragica calca sulla rampa dell’uscita di emergenza del locale, in cui doveva esibirsi il trapper Sfera Ebbasta, fa sei morti: si tratta di cinque ragazzini e una mamma, oltre a circa 200 feriti. Un dramma che ha colpito e continua a colpire tutto il territorio.

ANNO 2019

La scia dei fatti tragici di Corinaldo prosegue: il lutto e il cordoglio di tutta la comunità, i controlli a tappeto per la verifica del rispetto delle normative in tutti i locali del territorio, ma soprattutto l’accertamento dei fatti. Le indagini portano all’arresto di sette persone. Il 2 agosto 2019 finiscono in manette sei ventenni e un sessantacinquenne, tutti residenti in provincia di Modena, accusati di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine”. I giovani sarebbero responsabili di aver spruzzato spray al peperoncino all’interno della Lanterna Azzurra, scatenando il fuggi-fuggi costato sei vite; Alla banda vengono associati dagli inquirenti vari episodi analoghi, in diversi locali d’Italia, dove allo spruzzo di spray al peperoncino seguivano furti di catenine e monili. L’uomo, titolare di un compro-oro in Emilia, sarebbe colui che “monetizzava” la refurtiva.

Senigallia, intanto prova a progettare il suo futuro. Il 29 gennaio 2019 viene annunciata la fine dei lavori di messa in sicurezza del Misa da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche. Ma l’attenzione sul fiume non si esaurisce: si propone, si discute, e si arriverà più avanti ad approvazione definitiva per il nuovo ponte 2 Giugno, per il quale si è ancora aperti ad ampie valutazioni, mentre è in fase più avanzata l’iter per il rimodellamento urbano di tutta l’area dello stadio Bianchelli e del palazzetto di Campo Boario. Il Comitato Senigallia Facciamo Eco! si costituisce a settembre 2019 e sollecita al Comune il blocco della realizzazione di un impianto di gestione rifiuti a Cesano di Senigallia.

Il 2019 segna anche l’inizio delle schermaglie e della composizione degli schieramenti verso la prossima campagna elettorale, che per ora ha visto uscire allo scoperto ufficialmente i candidati Battisti, Bolletta, Campanile e Volpini. Il ciclo dell’Amministrazione Mangialardi si concluderà con le Elezioni Comunali del 2020. In primavera gli elettori daranno un volto nuovo alla guida della città, e noi saremo qua a raccontarla…

Buon 2020 e buon decennio nuovo a tutti i nostri lettori, da e con la Redazione di Senigallia Notizie e Valmisa.com!

Nella prima parte di questo “viaggio nel tempo”, sono stati ripercorsi gli anni dal 2010 al 2014

Per una completa consultazione di tutte le notizie, vi rimandiamo all’archivio di SenigalliaNotizie.it e di Valmisa.com