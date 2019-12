Dagli interventi effettuati fino ai progetti in cantiere: il 2019 del Consorzio Netti: "Non ci fermiamo, sarà un 2020 ancora più intenso"

Qual è l’unità di misura dell’impegno? In un mondo ideale potrebbe essere il lavoro messo in campo da chi si spende ogni giorno per raggiungere un obiettivo. Tuttavia, se qualcosa non può essere espresso in numeri rischia di restare solo un’opinione.



E allora è giusto raccontare il 2019 attraverso le ‘quantità’. Di segnalazioni, di sopralluoghi e di lavori: i tre passaggi chiave dell’attività del Consorzio di Bonifica delle Marche. I numeri certificano l’impegno messo in campo per dare risposte ai cittadini e per garantire la giusta manutenzione dei corsi d’acqua, ordinaria e straordinaria, soprattutto in un periodo storico in cui il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici presentano il loro conto: prevenzione diventa quindi la parola d’ordine, insieme a una corretta gestione del suolo e delle acque.