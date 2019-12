Capodanno di concerti e spettacolo: “Il Natale che non ti aspetti” accoglie in festa il 2020 Gli appuntamenti nelle piazze di Pesaro, Urbino e provincia organizzati dalle Pro Loco per salutare il nuovo anno

147 Letture Fuori dalle Mura

Un tripudio di musica, colori, divertimento, sport e balli accoglierà il nuovo anno nelle piazze de “Il Natale che non ti aspetti”. L’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino in collaborazione con Regione Marche e Provincia ha in serbo un ricco programma di iniziative per accogliere il 2020 nel segno della musica live.