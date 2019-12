Un settore giovanile da record per la US Pallavolo Senigallia Minivolley ai vertici nazionali, regionali e provinciali. Il riconoscimento Fipav celebrato alla festa di Natale

Non è stata una festa di Natale come tutte le altre quella del 2019 per i ragazzi e le ragazze del minivolley dell’Us Pallavolo Senigallia.

Oltre al tradizionale torneo amichevole di fine anno e allo scambio di doni e di auguri c’era da celebrare il record storico raggiunto nella stagione 2018-2019. La US Pallavolo è stata infatti premiata dalla Federazione come 16^ società italiana per settore giovanile, seconda nella Regione Marche e prima assoluta in provincia di Ancona.

Diciannove anni di investimenti sul vivaio, ad iniziare dalla fantastica avventura del minivolley, hanno dato un risultato che fa tremare i polsi. “Dedichiamo questo piazzamento nazionale e la conferma del primo posto assoluto in provincia di Ancona – ha dichiarato il direttore tecnico Roberto Paradisi al termine della manifestazione – proprio ai bambini e ai ragazzi del minivolley e dell’avviamento. Lavorare e investire sui giovani è la nostra filosofia e la nostra missione”.

Tutta la festa è stata incentrata sulla celebrazione del record riconosciuto dalla Fipav. Un apposito striscione campeggia ora al palasport Boario per ricordare questo straordinario risultato che supera, per soddisfazione, qualsiasi successo sportivo ottenuto dall’Us Pallavolo Senigallia nella sua storia.