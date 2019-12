I migliori auguri di Buon Natale ai lettori di Senigallia Notizie e Valmisa.com Durante i giorni di festa continuate a seguire il network editoriale di Netservice, per non perdervi neppure una notizia!

Pronti, via, Natale! Il clima delle feste da cui certo non sono “esentati” la Redazione di Senigallia Notizie e Valmisa.com e lo staff di Netservice, che colgono l’occasione per augurare un Sereno 25 dicembre e Buone Feste tutti voi, lettori, utenti, commentatori del network editoriale a cui fa capo il primo quotidiano on-line sul territorio di Senigallia e dei comuni della Valmisa.

Un periodo, questo delle Festività che iniziano, durante il quale, come succede ormai da anni, Senigallia Notizie non andrà in vacanza, ma continuerà a pubblicare tante notizie dell’ultim’ora, articoli e fotografie anche durante i giorni di festa: a Natale e Santo Stefano, così come durante i prossimi giorni festivi.

Non mancheranno, accanto agli aggiornamenti con le cronache dal territorio e alle consuete rubriche, anche i tradizionali “punti della situazione” sui campionati sportivi che la Redazione segue con costanza e naturalmente gli annunci delle manifestazioni natalizie che continuano a svolgersi a Senigallia e nella Valmisa.

Il gruppo editoriale, amministrativo, produttivo e commerciale di Netservice, vi aspetta tutti i giorni su Senigallia Notizie, Valmisa.com e su tutti i supplementi.

Buone Feste, Sereno Natale e un Grande 2020!

Dal nostro Staff e dalle Redazioni

NETSERVICE – Grafica. Web. Informazione.

Senigallia Notizie – Quotidiano on-line di Senigallia e del territorio

Valmisa.com – Notizie e guida dei paesi delle valli del Misa e Nevola

Tutto Senigallia – Il portale web delle aziende di Senigallia e della Valmisa

Marche in Festa – Eventi della tua regione

Notizie dalle Marche

Notizie dalle province di Ancona – Pesaro-Urbino – Macerata – Fermo – Ascoli Piceno

SimpleSpot: il wi-fi dove sei tu