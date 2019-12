Gran Prix Prime Lame e Esordienti a Senigallia Oltre 90 partecipanti al PalaPanzini

109 Letture Sport

Oltre novanta i giovani atleti da tutta la regione, hanno calcato le pedane del Palasport di Senigallia in occasione della seconda tappa del Gran Prix Esordienti e Prime Lame di Fioretto e Spada maschile e femminile, ultimo evento in calendario nel trentennale della nascita della squadra fondata dal Maestro Ezio Triccoli.

Erano presenti ben nove club schermistici marchigiani.

Le gare si sono svolte in contemporanea su cinque pedane allestite all’interno del Palazzetto di via Capanna, trasformato per l’occasione in Sala d’Arme. All’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia e dal Comitato Marche della Federazione Italiana Scherma, hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, il Presidente FIS Marche Stefano Angelelli e il Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Senigallia Lorenzo Beccaceci che, a conclusione delle gare, hanno premiato i giovanissimi schermidori.

Il Club Scherma Senigallia, a coronamento di questa bella giornata schermistica, cui hanno preso parte tanti piccoli atleti provenienti dalla regione, ha deciso di aderire alla campagna Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Tutti gli arbitri e i componenti della direzione gara hanno indossato le sciarpe della fondazione e tra i partecipanti alle gare sono state estratte numerose confezioni di Cuore di cioccolato Telethon, acquistate per beneficenza dal club senigalliese.

La giornata di sport, divertimento e solidarietà è stata anche l’occasione di scambiarsi gli auguri per le prossime festività natalizie e per formulare le più sentite felicitazioni da parte di tutta la squadra all’Istruttore Lorenzo Cesaro per la nascita del secondogènito Alessandro.