Dopo due vittorie consecutive la Miv Senigallia arresta la propria marcia Le nerazzurre sono state sconfitte 3-1 a Monte Urano

118 Letture Sport

Dopo due vittorie consecutive, la Miv Senigallia arresta la propria marcia nel campionato di serie C femminile. Le nerazzurre sono state sconfitte 3-1 a Monte Urano con i parziali di 25-18, 25-15, 23-25, 25-21.



Il pallino del match è stato sempre in mano alle padrone di casa. Le senigalliesi non hanno mai dato l’impressione di poter controllare gioco e punteggio neanche nel terzo set, vinto più per gli errori avversari che per un proprio effettivo salto di qualità rispetto ai parziali precedenti.

Non mancano però né gli aspetti positivi né le attenuanti. L’aspetto positivo è quello che, comunque, la squadra ha combattuto con volontà non uscendo mai dal match e mostrando il carattere evidenziato nell’ultimo periodo positivo. Le attenuanti hanno invece a che fare con le precarie condizioni di molte atlete. Greta Bruschi ha giocato pochi punti prima di chiedere il cambio per problemi di salute, Elisabetta Saraga ha giocato soltanto grazie agli antidolorifici visto che da qualche giorno è afflitta dal mal di schiena, Giorgia Filipponi ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con Rossella Berluti nel secondo set ed è dovuta uscire per un problema al collo. Insomma, la sfortuna ci ha messo lo zampino.

Sarà fondamentale, in queste settimane di sosta, recuperare energie e fare un richiamo di preparazione fisica. A tutte le atlete è stato infatti assegnato un programma personalizzato di preparazione per presentarsi in buona condizione alla ripresa degli allenamenti in gruppo in vista del riavvio del campionato l’11 gennaio in casa contro la capolista Monte San Giusto. Prima (8 gennaio) ci sarà il match di Coppa Marche a Gabicce.