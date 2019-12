Marche, acqua di grande qualità e riduzione dei consumi Il territorio di riferimento è composto di 43 comuni

L’acqua in questo territorio è di qualità europea ed è offerta a prezzi non europei perché decisamente inferiori alla media. Una famiglia italiana spende circa 300 euro l’anno per l’acqua, molto meno dei cittadini del Nord Europa”.



Ecco come Massimiliano Cenerini, Direttore dell’Aato 2 Marche Centro Ancona, ha sintetizzato lo studio presentato come ogni anno dal 2003 ad Ancona che fa parte della Relazione Annuale sullo stato del servizio idrico.