Il presidente Ceriscioli alla festa annuale del ciclismo marchigiano "Sport veicolo promozionale del territorio”

Non poteva mancare, la Regione Marche, alla festa annuale del ciclismo marchigiano, con le premiazioni dei migliori atleti che si sono distinti nelle competizioni dell’annata.



Un appuntamento, quest’anno, impreziosito dalla presenza di Gioia Bartali, nipote di Gino: grande atleta e “Giusto tra le nazioni” per aver salvato 800 ebrei, perseguitati, a Firenze, tra il 1943 e il 1944. Non poteva mancare, come ha sottolineato il presidente Luca Ceriscioli, presente insieme all’assessora Manuela Bora, “perché abbia puntato sulle due ruote come veicolo promozionale del territorio”.