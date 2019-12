US Pallavolo Senigallia, Coppa Marche: la Miv Senigallia sconfitta dal Gabicce Gradara Finisce 0-3: punteggio bugiardo

Punteggio bugiardo lo 0-3 con cui la Miv Senigallia ha perso in casa la partita d’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche contro il Gabicce Gradara.



Le ospiti sono uno dei top team della serie C, ma per due set la differenza di valori in campo non si è vista, nonostante coach Mazzoli abbia approfittato di questo impegno per far riposare alcune big sperimentando nuove soluzioni in diversi ruoli.

Parlano da soli i parziali dei primi due set: 23-25 e 24-26 con la Miv che è andata vicina a portare a casa entrambi i set mettendo in evidenza un’ottima varietà di colpi d’attacco e una buona attitudine in difesa.

Più netto il 15-25 con cui le ospiti si sono aggiudicate il terzo set.

La partita di ritorno è in programma l’8 gennaio.

Non che la Coppa Marche sia stata presa sottogamba, ma ovviamente l’appuntamento che più interessa le senigalliesi ora è la trasferta di sabato 21 a Monte Urano per l’ultimo impegno del campionato di serie C prima della sosta natalizia.