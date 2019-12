Torneo regionale al Centro Olimpico Appuntamento per domenica 22 dicembre

I tesserati di tennistavolo della regione Marche appartenenti alla 3a-4a-5a e 6a categoria di merito tecnico si confronteranno al Centro Olimpico di via del Molinello per i 2° torneo di qualificazione agli Italiani. Quattro le categorie nella doppia versione maschile e femminile con inizio alle 9,30 con la gara dei 6a categoria. Il termine è previsto prima di cena con gioco continuo e senza interruzione per il pranzo.



Dopo la prima prova i senigalliesi Paolo Spinozzi (4a) e Angela Conti (4a) guidano la classifica provvisoria e cercheranno di consolidare la posizione di vertice. Altri agonisti hanno le carte in regola per muovere la parte alta della classifica come Massimo Petrolati, Marco Renzetti, Lorenzo Fiorentini, Alec Gorini, Fabrizio Cecchini.