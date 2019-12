Anaao esprime soddisfazione per l’assoluzione di Piero Ciccarelli "Nessuna condotta illecita quando era direttore Asur"

99 Letture Associazioni

Anaao Assomed Marche esprime soddisfazione per l’assoluzione del dottor Piero Ciccarelli nel processo che ha chiarito come l’iscritto non abbia posto in essere alcuna condotta illecita mentre svolgeva il ruolo di direttore generale dell’ASUR.