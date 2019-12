US Pallavolo Senigallia, dopo 13 mesi ritorno da una trasferta col sorriso Da tanto le ragazze non vincevano fuori casa: bel successo a Grottammare

Prima vittoria stagionale fuori casa per la Miv Senigallia nel campionato di serie C di volley femminile.



Le ragazze di coach Mazzoli si sono imposte 0-3 a Grottammare con i parziali di 20-25, 21-25, 22-25.

Un evento più unico che raro la vittoria in trasferta per le senigalliesi, basti pensare che lo scorso anno, nonostante la buona stagione che si era conclusa con la qualificazione ai play-off, la Miv aveva vinto una sola volta lontano dal Boario. Era successo ad Urbania nel mese di novembre.

Tredici mesi dopo, quindi, ecco che le senigalliesi tornano al successo in trasferta. Lo hanno fanno a Grottammare in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni salvezza. Si tratta dunque di tre punti importantissimi per la classifica che sicuramente peseranno quando, alla fine, si andranno a fare i conti.

Finita l’emergenza sanitaria con il rientro di Rossella Berluti e il miglioramento delle condizioni di Greta Bruschi, la squadra sta cominciando a macinare gioco.

I progressi più evidenti si registrano in attacco, dove si stanno cercando variabili a costo di forzare il gioco al centro. I 19 punti di una strepitosa Giorgia Filipponi non sono casuali in questo senso.

Se poi ci si mette anche Francesca Carnevaletti a fare punti con il secondo tocco (4 nel solo primo set) ecco che in quanto a variabili d’attacco non ci si può certo lamentare.

Decisiva anche la battuta, fondamentale in cui si è scelto di tenere impegnata in ricezione la migliore attaccante avversaria che poi, infatti, è risultata per questo meno incisiva in attacco.

Bene anche il muro, magari a volte disordinato, ma “volenteroso” nel cercare di toccare più palloni possibili.

“Giovedì giocheremo in Coppa Marche contro il Gabicce – dice coach Mazzoli – ma l’impegno che conta sarà quello di sabato prossimo a Monte Urano. Si tratta di un’altra trasferta decisiva per il nostro campionato e dobbiamo confermare i progressi visti nelle ultime due partite. Dobbiamo continuare ad essere protagonisti e non semplici spettatori del nostro campionato”.

