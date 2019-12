Atgtp/Teatro alla Panna all’auditorium San Rocco di Senigallia Con lo spettacolo "Tutti vanno alla capanna"

111 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 15 gennaio 2019 alle ore 17 all’Auditorium San Rocco di Senigallia le compagnie Atgtp/Teatro alla Panna presentano “Tutti vanno alla capanna”, in cui burattini, attori ed oggetti danno vita ai personaggi del Presepe.

Lo spettacolo è proposto nell’ambito della 36esima Stagione di Teatro Ragazzi organizzata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il sostegno del Comune di Senigallia, di Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, e della Regione Marche-Servizio Beni e Attività Culturali

“Vi proponiamo uno spettacolo legato ad una ricorrenza e lo facciamo con uno scopo preciso: svelare alcuni retroscena!”, spiegano i burattinai in scena. “Vorreste sapere cosa si diceva la gente mentre aspettava nella calca la notte di quel primo Natale? Vi piacerebbe conoscere il pensiero del Bue e dell’Asinello? Sareste curiosi di ascoltare la viva voce di Melchiorre? Bene, siamo in grado di svelare tutto questo e molto altro ancora!”.

“Tutti vanno alla Capanna” è uno spettacolo per Natale che si ispira al Presepe, dando vita ai suoi personaggi colti nella concitazione del cammino verso la Capanna. I Re magi, due soldati romani, un contadino e sua figlia, un cane e un agnello sono i protagonisti di storie che si alternano e si intrecciano. L’evento è vissuto da tutti i personaggi con curiosità ed eccitazione, ne intuiscono l’importanza senza riuscire ancora a decifrarne la sostanza. Da ciò una rappresentazione del Presepe in una atmosfera di movimentata quotidianità da cui scaturisce una comicità leggera e assolutamente rispettosa dell’aspetto religioso. Lo spettacolo infatti suggerisce la presenza della Famosa Famiglia senza mostrarla, anche se è proprio lì davanti, tra il pubblico e il Bue e l’Asinello, che sono i conduttori del gioco. In scena tecniche miste: burattini, oggetti e attori con lo scopo di far risaltare il racconto in modo che ogni singola parte sia espressa al meglio.

Info Biglietti:

SENIGALLIA Auditorium San Rocco

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro La Fenice da ven a sab 17.00-20.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Tel. 071 7930842 info@fenicesenigallia.it

Prevendita

Vendita online www.vivaticket.it

Call center 071 2133600

AMAT biglietterie del circuito dal lun al ven alle 10.00 alle 16.00 (Per Senigallia)