Calcio: è big match in vetta tra Atletico Gallo Corbordolo e Vigor Senigallia I rossoblù sfidano la capolista domenica 15 dicembre

Quattordicesima giornata del calcio regionale, penultima del girone di andata.

Grande attesa per il big match di Eccellenza (domenica 15 alle ore 14.30 a Gallo di Petriano) tra Atletico Gallo Colbordolo e Vigor Senigallia.



I locali, primi con 27 punti, sono ormai una fedelissima dell’Eccellenza e non sono una rivelazione: difficile considerare tale infatti una squadra che schiera giocatori come Rizzato, 400 presenze in carriera in serie B fino al 2018, Ridolfi, centrocampista offensivo il cui talento è degno di almeno un paio di categorie superiori, il capocannoniere Bartolini, 200 gol alle spalle tra serie C, D ed Eccellenza, l’altro attaccante Muratori, giustiziere dell’Anconitana e il talentuoso centrocampista offensivo marocchino Belkaid, ex Civitanovese, Maceratese, Forsempronese.

I big sono inseriti in un nucleo solido composto da giocatori dalla lunga militanza nel club come i difensori Nobili e Tonucci.

C’è poi anche un ex, l’affidabile difensore Mistura, 24 anni, che, uscito dalle giovanili del Fano, debuttò a livello senior proprio con la Vigor Senigallia, giocando 29 partite nell’Eccellenza 2013-2014.

La Vigor, dal canto suo, pur ancora priva dell’infortunato Nacciarriti, arriva al big match forte del terzo posto in classifica (22 punti), di tre vittorie consecutive e col sicuro seguito del popolo vigorino, che non mancherà di certo nello scontro diretto al vertice.

Arbitro da fuori regione: dirigerà Morello di Tivoli (Lazio).

Le altre partite.

In Promozione, sempre domenica 15 alle 14.30, Gabicce Gradara-Barbara; sabato 14 alle 14.30 Passatempese-Olimpia Marzocca.

Sempre sabato 14, alle 14.30, in Prima Categoria Castelleonese-Chiaravalle, Monserra-Portuali; in Seconda Ankon Dorica-Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia-Victoria Brugnetto, Corinaldo-Real Cameranese, Senigallia Calcio-Pietralacroce, Terre del Lacrima-Ponterio.