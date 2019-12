Pubblicato l’Inventario dell’Archivio storico del Capitolo della Cattedrale di Senigallia Successo di pubblico e critica presso la Pinacoteca Diocesana per la presentazione del libro di Massimo Bonifazi

Gremito il Salone dei Vescovi alla Pinacoteca di Senigallia mercoledì pomeriggio 4 dicembre per la presentazione del libro scritto da Massimo Bonifazi, noto archivista marchigiano, dedicato all’“Inventario dell’Archivio Storico del Capitolo della Cattedrale di Senigallia”.

A prendere la parola il Vescovo di Senigallia Mons. Franco Manenti, che nel salutare e ringraziare pubblico, relatori ed autore, ha voluto sottolineare l’importanza rivestita dal libro presentato che consente “oggi di potersi avvicinare più facilmente a tante pagine della vita e della storia della nostra Chiesa diocesana, non solo per Senigallia ma per ampia parte del territorio che la comprende”, e ben sapendo che “i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio del Signore Gesù nel mondo”.

Giovanna Giubbini – Soprintendente ai Beni Archivisti e Bibliografici dell’Umbria e delle Marche, ricordando la lunga collaborazione di intese esistente anche sul tema archivistico fra Ministero dei Beni Culturali e Chiesa Italiana, ha ampiamente apprezzato il lavoro condotto da Bonifazi, sottolineando la correttezza di metodo e la precisione nell’elaborato condotto, secondo i più moderni criteri archivistici.

Il prof. Giuseppe Cucco – Delegato Regionale CEM per i Beni Culturali Ecclesiastici, ha parlato di un libro che rimarrà fondamentale per chiunque voglia condurre una ricerca storica sul territorio diocesano di Senigallia, volendo poi richiamare l’attenzione alla necessità di conservare gli archivi e del forte impegno in tal senso reso possibile dalla Conferenza Episcopale Italiana con i fondi “otto per mille” a cui si è attinto pure per l’inventariazione dell’archivio del capitolo di Senigallia.

Un grazie sentito all’Autore quello dell’Arciprete Mons. Giancarlo Cicetti, che ha ricordato il lavoro di tanti santi sacerdoti che hanno composto nel tempo questo consesso, con i documenti che parlano di questa storia. Ampio l’intervento dell’archivista Massimo Bonifazi, che ha narrato la storia del capitolo dalla sua fondazione e nelle sue articolazioni, spiegandone il funzionamento e la gerarchia interna e raccontando, non senza commozione, pagine vive in esso conservato e sintetizzando un volume di oltre 780 pagine.

Hanno portato i loro saluti agli intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia Simonetta Bucari e la presidente del Gruppo FAI Senigallia, delegazione di Ancona, Arch. Maria Rosa Castelli. Una iniziativa, quella di mercoledì in Pinacoteca, che conferma l’ormai appuntamento canonico alla vigilia di Natale della Diocesi per narrare e valorizzare il patrimonio culturale di cui è custode.

