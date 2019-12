Col successo contro Ozzano Pallacanestro Senigallia di nuovo fuori dalla zona play-out Ora altri due importanti scontri diretti - La Classifica dopo 11 giornate

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Goldengas che ha prevalso domenica 1° dicembre largamente (79-63) sull’Ozzano.



Biancorossi di nuovo fuori dalla zona play-out complici i risultati dagli altri campi, tutti favorevoli.

Perdono le dirette rivali per la salvezza Giulianova, Faenza e Porto Sant’Elpidio, tutte in casa (agli elpidiensi non bastano i 22 punti del neoacquisto Sirakov); ko anche Teramo.

Cruciali per Paparella e compagni i prossimi due scontri diretti (a Faenza e in casa con lo stesso Porto Sant’Elpidio) per capire quali potranno essere gli obiettivi nella seconda metà di campionato della squadra di Foglietti.

La situazione in serie B dopo 11 delle 30 giornate

Cento 20

Fabriano 18

Piacenza 18

Civitanova Marche 14

Cesena 14

Chieti 12

Rimini 12

Montegranaro 10

Jesi 10

Senigallia 10

Ozzano 10

Faenza 8

Giulianova 8

Teramo 6

Ancona 4

Porto Sant’Elpidio 2