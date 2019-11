Marche, 60 nuovi casi di Hiv nel 2018 Dati in diminuzione rispetto al 2017 (91 nuovi casi) e anche rispetto al trend decennale d'incidenza

Nel 2018 secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono state 60 nelle Marche le nuove diagnosi di Hiv, che crescono a 70 se si considerano le segnalazioni riguardanti marchigiani in altre regioni. Dati in diminuzione rispetto al 2017 (91 nuovi casi) e anche rispetto al trend decennale d’incidenza.





L’Aids oggi si cura molto meglio di dieci anni fa e ci sono farmaci che impediscono al virus di replicarsi, ma si registrano ancora molte diagnosi tardive, per cui chi è sieropositivo e non lo sa rischia di contagiare gli altri o di cominciare a curarsi troppo tardi.