I libri: nelle Marche quasi degli sconosciuti I dati Cna sulla lettura non sono affatto positivi e librerie ed edicole ne pagano le conseguenze

107 Letture Cultura e Spettacoli

I libri, questi sconosciuti. Sei marchigiani su dieci non leggono neanche un libro all’anno, se non per motivi scolastici o professionali.

Inoltre una famiglia su dieci non ha alcun libro in casa.