Boom di presenze nel pesarese per le prime iniziative in vista del Natale Da Candelara a Frontone, passando per Mombaroccio, Gradara e Pesaro, migliaia di persone

86 Letture Fuori dalle Mura

Boom di presenze per il primo fine settimana di sabato 23 e domenica 24 novembre, de “Il Natale che non ti aspetti”, l’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino, in collaborazione con Regione Marche e provincia di Pesaro e Urbino.