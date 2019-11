Appuntamento col noir alla libreria Iobook di Senigallia Gino Marchitelli ospite il 23 novembre

Sabato 23 novembre alle 18.00 appuntamento con il noir alla libreria Iobook di Senigallia. Ritorna Gino Marchitelli con ‘ Il Covo di Lambrate’, con il commissario Lorenzi e la sua “fidanzata” Cristina Petruzzi, giornalista di Radio Popolare.



Gino Marchitelli, scrittore impegnato nella politica sociale che ha scritto e documentato attraverso libri e dvd l’azione dei partigiani e l’infiltrazione delle mafie a Milano, usa una prosa semplice, diretta e poco incline alle metafore.

Come nella tradizione dei noir, il delitto è forse l’elemento meno importante,un pretesto per documentare poichè l’attenzione è invece posta più sull’ambiente in cui avvengono le vicende criminali, sui personaggi e sulla forte componente sociale che ne è un tratto distintivo.

Questa volta, partendo dal passato, il 1943, dalla Sicilia, ci ritroveremo catapultati nel 2010 a Lambrate, Lombardia…

L’autore sarà intervistato dallo scrittore Leonardo Badioli.