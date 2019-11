GSA: “21 novembre: giornata nazionale dell’albero” "Chiediamo ai nostri amministratori di piantare più alberi in città"

La Legge 10/2013 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. nell’articolo 1 dice : La Repubblica riconosce il 21 novembre quale Giornata nazionale degli alberi al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.



Il Gruppo Società e Ambiente, in occasione di questa festa un tempo molto celebrata soprattutto nelle scuole, ma ancora viva anche oggi, vuole ricordare l’apporto insostituibile degli alberi alla vita sulla Terra e alla salute di tutti i suoi abitanti.

PERCHÈ TAGLIARE ALBERI È CONTROPRODUCENTE

L’abbattimento di alberi, salvo casi eccezionali di reale pericolo, non può essere giustificato ed è una decisione in aperto contrasto con le misure che la scienza ci indica di adottare per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. “Serve una gestione strategica della riforestazione, e gli alberi vanno piantati nelle zone urbane più che nei boschi”, ha precisato Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale dell’università Statale di Milano, inserito tra gli undici scienziati più promettenti al mondo dalla rivista Nature.

PERCHÈ PIANTARE ALBERI È UTILE

IL PROVERBIO

C’è un antico proverbio che arriva dalla Cina e che sembra fatto apposta per questa eventualità; recita così: “Il momento migliore per piantare un albero era venti anni fa. Il secondo momento migliore è adesso”. Non è fantastico? Perciò, se c’è qualcosa che ancora non è stato fatto, avete a disposizione la giornata di oggi per farlo.

LETTURE

Per chi volesse avere il piacere di addentrarsi nel mondo degli alberi, tra altri bellissimi titoli disponibili, segnaliamo il romanzo, Premio Pulitzer 2019, “Il sussurro del mondo” di Robert Powels, il testo “La nazione delle piante” di Stefano Mancuso e La vita segreta degli alberi di Peter Wohlleben.

