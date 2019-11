“Ambiente, un problema immediato” L'opinione di Duilio Marchetti: "il nostro pianeta è in pericolo"

L’ambiente, problema immediato.

Sebbene l’interesse per la salute del nostro pianeta sia notevolmente aumentato da pochi anni, la scienza che studia i rapporti tra gli organismi viventi e il loro ambiente di vita sulla terra, l’ecologia, ha origini assai lontane.

Per sottolineare l’importanza dell’ambiente sui caratteri degli essere viventi , bisogna dedicare una disciplina nuova e autonoma. L’ambiente dei vegetali e degli animali, uomo compreso, hanno bisogno di scambi di materia e di energia e di ambiente naturale.

I mari, i vegetali, gli animali, il latte, lo stesso corpo umano, subiscono gli effetti della radioattività.

Il primo movimento ecologico in senso moderno ha denunciato più volte che questa folle corsa agli armamenti rappresenta un pericolo per la stessa sopravvivenza dell’umanità.

Le proteste di gran parte degli uomini per rallentare le esplosioni sperimentali, è una realtà importante sia dagli anni passati, a quelli seguenti, poiché la denuncia si deve moltiplicare, soprattutto per l’inquinamento radioattivo e chimico.

Dalla scoperta del pericolo del DDT, sostanza impiegata sin dagli anni trenta e rivelatasi poi nel 1950 molto nociva, le indagini si estesero ad altre forme di inquinamento e portarono a risultati sconcertanti. L’ossido di carbonio, di azoto e l’anidride solforosa, producono aria infetta causando un aumento delle malattie cardiache e polmonari.

L’incidente di Chernobyl non fu il primo e, in realtà,nemmeno l’ultimo episodio di pericolo per gli equilibri naturali del nostro pianeta. La tutela dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento o di distruzione: l’opposizione all’utilizzo dell’energia nucleare ci orienta verso la ricerca di fonti alternative d’energia.

Duilio Marchetti