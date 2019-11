Stage tecnico federale al Centro Olimpico L’appuntamento è fissato per domenica 10 novembre alle 9,30

62 Letture Sport

Si svolgerà al Centro Olimpico il secondo stage regionale del Progetto Tecnico Federale Marche che coinvolgerà i giovani della regione. L’appuntamento è fissato per domenica alle 9,30 e si protrarrà per tutta la mattinata.



Il precedente stage aveva visto l’affluenza di una cinquantina di ragazzini provenienti dai vivai della regione tra cui quello di Senigallia.

Il referente tecnico del progetto è Nicola Falappa e la formula utilizzata mette in relazione le società che sono incentivate ad allenamenti collegiali settimanali e allo scambio di tecnici in modo da crescere tutti insieme. Poi, una volta al mese, ci si incontra solitamente al Centro Olimpico per confrontarsi in funzione del livello tecnico raggiunto. E’ in fase di programmazione anche un’attività mirata ai più bravi che hanno bisogno di un impegno differente.

Gl stage continueranno per tutta la stagione e termineranno con i Campionati Italiani di categoria