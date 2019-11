Ginnastica ritmica: Polisportiva Senigallia conquista un prestigioso podio

Sabato 2 Novembre presso il palazzetto dello sport di Rosignano, in Toscana si è svolto il torneo internazionale uisp di ginnastica ritmica.



Due le ginnaste Senigalliesi convocate dalla direzione nazionale per far parte della rappresentativa italiana di ginnastica ritmica, rappresentativa che è stata convocata in base alle classifiche degli ultimi campionati italiani.