Alla libreria Iobook di Senigallia partono laboratori di filosofia per bambini Progetto rivolto a bambini da 7 a 11 anni, per mettere in pratica il pensiero. Incontri al via dal 22 novembre

Iniziano il 22 novembre alle 18.00 i laboratori di Filosofia per bambini alla libreria iobook in via Cavour 32 a Senigallia.

E’ un progetto rivolto ai bambini da 7 a 11 anni, in cui i bambini imparano a produrre e comprendere le proprie idee, ad approfondirle attraverso l’argomentazione e l’analisi, a problematizzarle e chiarirle attraverso domande ed obiezioni. Lo scopo è quello di mettere in pratica il pensiero, di esaminarne i difetti e limiti logici, di lavorare al fine di elaborarlo in maniera riflessiva e coerente.

L’apprendimento si configura come interattivo e democratico, fare filosofia significa riflettere sulle proprie idee per esaminarle in maniera critica, significa imparare a pensare e giudicare con la propria testa, a riflettere per responsabilizzarsi e raggiungere una propria autonomia.

I laboratori condotto dagli esperti filosofi del Crif Marche (centro di ricerca sulla indagine filosofica), inizieranno il 22 novembre alle 18.00.

8 gli incontri con cadenza più o meno quindicinale.

Il costo è di 50 € per il ciclo completo e si attiverà al raggiungimento di almeno 5 iscritti (iscrizione entro il 20 novembre)

Per informazioni tel 0717928887 o info@iobook.it

