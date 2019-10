“Parcheggio (e mensa) altro peso per i 700 lavoratori di Senigallia” Cisl: "una scelta unica in Area Vasta, perché si continua a non dare attenzione a utenti e personale?"

Il parcheggio libero adiacente all’ospedale di Senigallia dal 1 novembre diventerà a pagamento.

Un problema certamente rilevante per gli utenti, ma che mette in difficoltà anche i circa 700 dipendenti che tutti i giorni dell’anno si recano al lavoro presso il nosocomio.

Le proposte di tariffe agevolate per i dipendenti, avanzate dalla società che gestisce il parcheggio, anche se interessanti, costituiscono comunque un peso per il reddito dei lavoratori che non trova paragone con le altre strutture ospedaliere dell’ Area Vasta, tutte con parcheggio gratuito.

La Cisl Fp Marche ha da subito provato ad individuare delle possibili soluzioni e chiede alla Direzione di Area Vasta un incontro urgente con sindacati e la RSU per verificare insieme l’utilizzo di altri spazi che consentano il parcheggio del personale dipendente.

Questa dei parcheggi è una nuova tegola sulla testa degli operatori dell’ ospedale che sono già penalizzati della mancanza di una mensa, presente invece in tutti gli altri ospedali dell’Area Vasta.

Un tema non più procrastinabile, da affrontare e risolvere per garantire un diritto previsto dal CCNL, tenuto anche conto che presso l’ ospedale di Senigallia vi è una cucina che garantisce il pasto per gli utenti.

La mancata individuazione di un locale idoneo si è dimostrato fino ad oggi un problema insormontabile.

Parcheggio e mensa costituiscono due significative penalizzazioni per i dipendenti dell’ ospedale di Senigallia rispetto al resto delle strutture ospedaliere dell’ Area Vasta 2 che possono e debbono essere eliminate.

Se infatti, come viene spesso ripetuto dalle istituzioni e dalla politica, l’ospedale di Senigallia costituisce un punto importante della rete di assistenza dell’ Area Vasta 2, come è possibile che non si riescano a dare dei basilari segnali di attenzione al personale risolvendo questi problemi?