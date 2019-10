“Il Gambero Rosso” conferma le Tre Forchette per Uliassi e La Madonnina del Pescatore A Cedroni il Gambero Rosso ha anche assegnato il premio Innovazione in Cucina

Ancora una volta Senigallia fa rima con l’alta cucina: a pochi giorni di distanza dalla consacrazione dei cinque cappelli della guida de L’Espresso ai ristoranti di Uliassi e Cedroni ed ecco un nuovo alloro dare lustro alla città ed ai suoi interpreti dell’ alta gastronomia.



Stavolta è stato il turno di “Il Gambero Rosso” che ha confermato le Tre Forchetteper Uliassi e La Madonnina del Pescatore. A Cedroni il Gambero Rosso ha anche assegnato il premio Innovazione in Cucina. Decisivo si è rivelato il nuovo progetto avviato proprio in questo 2019 denominato “The Tunnel”, un laboratorio di ricerca e sviluppo che si propone di convogliare il meglio della tecnologia applicata alla cucina.

“Alla base – sottolinea la guida del Gambero Rosso – l’idea che lo studio e la sperimentazione in cucina siano elementi imprescindibili per creare virtuosismi sempre nuovi, per elaborare un prodotto che viaggi al passo con i tempi. La creatività, anch’essa elemento basilare, nell’ottica dello chef deve essere alimentata con lo studio, con il sacrificio e con la costanza. Un percorso che ha portato alla luce eccellenze gastronomiche esclusive, frutto dell’ingegno dell’uomo e del principio assoluto del nutrimento e del gusto, grazie alla scienza, allo studio e alla sperimentazione”.

La pioggia di riconoscimenti non è finita qui: assegnati i Tre Gamberi(riconoscimento ai locali di eccellenza dove si mangia in modo tradizionale con un servizio informale) a Vino e Cibo situato in via Fagnani e premio personale per “Miglior chef emergente 2019” a Gianluca Durillo, classe 93, nato a Giulianova, ma da circa due anni in forza nella cucina del ristorante Madonnina del Pescatore sotto la guida di Cedroni. Senigallia sempre più ombelico del mondo culinario.