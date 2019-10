Al Gabbiano “L’arte di guarire” di Alejandro Jodorowski Solo martedì 22 ottobre

101 Letture Cultura e Spettacoli

Per tutti gli appassionati di quel singolare personaggio che è senz’altro Alejandro Jodorowski, il Cinema Gabbiano proporrà solamente nella data di martedì 22 ottobre, con spettacolo unico alle 21:15, il documentario Psicomagia – L’arte di guarire.



In questo suo ultimo lavoro, l’eclettico cineasta cileno – che è anche scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo e regista teatrale, nonché studioso dei tarocchi, compositore e poeta – spiega come ha elaborato negli anni la psicomagia, che nacque nella sua testa cinquant’anni fa sotto forma di un messaggio iniziatico. Si tratta di una terapia che, a differenza della psicanalisi freudiana, non affonda le sue radici nella scienza bensì nell’arte, basandosi sulle azioni e non sulla parola, e incoraggiando il terapista a toccare le persone che lo consultano.

Jodorowsky è convinto che molti dei nostri problemi derivino dalle barriere create dalla società, dalla famiglia e dalla cultura immagazzinata, fattori che impediscono al soggetto “malato” di trovare se stesso. Qui interviene la psicomagia, che aiuta le persone a liberarsi da queste catene. Gli atti psicomagici hanno un forte impatto sull’inconscio e per questo risultano spesso impressionanti, oltre che altamente cinematografici.

Attraverso testimonianze reali, Alejandro Jodorowsky illustra quali sono i princìpi della psicomagia e come viene praticata, mostrando alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti. E il film è appunto un susseguirsi di riprese video, separate l’un l’altra da dissolvenze a nero, delle situazioni in cui lo stesso artista, talvolta con l’aiuto di assistenti, ha messo in pratica il suo metodo.

