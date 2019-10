La Regione Marche centro di riferimento per l’innovazione per l’invecchiamento sano e attivo Ceriscioli: "È motivo di orgoglio essere stati riconosciuti per le cose fatte fino ad oggi"

La Regione Marche è Centro di Riferimento (Reference Site) del Partenariato Europeo per l’Innovazione per l’invecchiamento sano e attivo (EIP-AHA). Il riconoscimento è stato attribuito dalla Commissione Europea alle organizzazioni che hanno dimostrato l’esistenza di strategie globali per promuovere l’innovazione e affrontare la sfida di assicurare assistenza e cura alla popolazione che invecchia.