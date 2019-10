Al teatro Goldoni di Corinaldo la serata conclusiva del progetto Co.es.a. Si terrà sabato 19 ottobre, alle ore 21.00

99 Letture Cultura e Spettacoli

Si terrà sabato 19 ottobre, alle ore 21 al teatro Goldoni di Corinaldo, la serata conclusiva del progetto Co.es.a.dal titolo “Festa creativa”.



Protagonisti saranno i gruppi di giovani danzatori dei comuni colpiti dal sisma nel 2016 con le associazioni Studio Danza Carillon di Macerata e Studio Danza Marinella di Fabriano, coordinate e affiancate dal Gruppo Danza Oggi di Corinaldo. Ad arricchire la serata ci saranno anche gli artisti della E.sperimenti Dance Company, compagnia con sede artistica a Corinaldo.

A fine serata verrà presentata anche la nuova banca dati “ArtistiKamente. Il portale dei giovani artisti marchigiani”.

L’ingresso alla festa è gratuito, ma dato il numero limitato dei posti è consigliata la prenotazione al numero 3386230078.

Nato per valorizzare e promuovere i giovani talenti e favorire forme di partecipazione e socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, il progetto Co.es.a. è stato realizzato dall’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” – Ambito Territoriale Sociale n. 8, in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Senigallia e il cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Tra i partner anche sei associazioni giovanili e la Consulta dei Giovani di Senigallia.