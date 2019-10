#SalvArte. Il racconto delle attività di salvaguardia del MiBACT e della Protezione Civile Appuntamento per il 18 ottobre alla Rocca Roveresca di Senigallia

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile – 13/19 ottobre 2019 (#settimanadiPC) – i vari Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo delle Marche propongono una serie di appuntamenti sul tema della salvaguardia del Patrimonio Culturale in situazioni di emergenza.



La Settimana, recentemente istituita dal Consiglio dei Ministri e in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile ha come fine la sensibilizzazione sui temi di protezione civile di resilienza e di riduzione dei rischi (http://www.protezionecivile.gov.it).

18 ottobre. Senigallia, Rocca Roveresca. Ore 16.00.

#SalvArte. Il racconto delle attività di salvaguardia del MiBACT in collaborazione con la Protezione Civile.

Conferenza

Ingresso libero ai partecipanti alla conferenza.

Interverranno vari rappresentati degli Istituti MiBACT delle Marche: Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche, Polo Museale delle Marche, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche, Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona; inoltre parteciperanno la Regione Marche – Protezione Civile, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Marche, le Associazioni di Volontariato della Protezione Civile “Falchi Della Rovere” di Senigallia e “C.B. Club E. Mattei” di Fano.

Info: www.roccasenigallia.it; www.musei.marche.beniculturali.it; tel. 07163258.