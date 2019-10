La Senigallia del tennis amatoriale si fa luce a Portorose in Slovenia Quattro squadre cittadine alla XXIV edizione della Fun Cup: 1^ nella categoria Open Club e 3^ e 5^ per altre due formazioni

Si è svolta a Portorose in Slovenia la XXIV edizione della Fun Cup, una manifestazione tennistica a squadre rivolta a giocatori e giocatrici adulti, di livello amatoriale, organizzata dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.



250 squadre con 600 giocatori circa si sono affrontati sui campi in terra rossa dal 9 al 13 ottobre. La Fun Cup si disputa in tre categorie: ESORDIENTI, CLUB e OPEN, sia maschili che femminili. La competizione si gioca in due fasi: qualificazione al Master nelle sedi e club che iscrivono le squadre al Master Finale, per l’appunto a Portorose.

Le squadre di Senigallia

20 i team che hanno partecipano dalla regione Marche, 5 quelli della città di Senigallia. La squadra femminile con Elena Viezzoli (Capitano) Cristina Calli e Monica Vaccarini. La formazione Club Formata da Luca Santarelli (Capitano), Mauro Bigelli, Luigi Mazzotti e Sauro Omenetti. La Formazione Open formata da Mauro Ceccarelli (Capitano), Gabriele Borra, Andrea Angeloni e Paolo Piersantelli.

Ambedue le formazioni erano guidate dal maestro Stefano Giovannelli. Altre due squadre, coordinate dal maestro Peppino Bevilacqua erano composte da: Tino Gentili (Capitano), Roberto Re, Francesco Gentili e Enrico Franceschetti; Guido Fiora (Capitano), Mario Costantini, Aldo Re e Carlo Brevetti.

I risultati

Alla squadra capitanata da Ceccarelli la vittoria assoluta nel Torneo Open Club che li ha visti prevalere sul Tennis Club di Arcore e risultato pieno anche per il team femminile che ha battuto la città di Fermo. La squadra capitanata da Tino Gentili è arrivata terza assoluta nel torneo Club, mentre quella condotta da Luca Santarelli ha ottenuto il quinto posto assoluto.