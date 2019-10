Il sindaco di Senigallia Mangialardi sull’Ex Iat "La rigenerazione dell’area non può prescindere da un progetto che comprenda l’ex Hotel Marche”

“Che vi siano degli imprenditori pronti a rilevare l’immobile dell’ex Palazzetto del Turismo è un fatto importante e positivo sia per la Regione Marche che per il Comune di Senigallia.



Tuttavia, la richiesta avanzata all’Amministrazione comunale affinché provveda a una variazione della destinazione d’uso dell’edificio da uffici a residenziale, è un tema che deve essere affrontato con molta attenzione e nei giusti termini, ovvero evitando che le sacrosante ragioni degli investitori privati vadano a confliggere con quelle della città”.

Così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi risponde all’assessore alla Valorizzazione del patrimonio della Regione Marche Fabrizio Cesetti, secondo il quale “nell’alienazione del bene un grosso limite è rappresentato dalla destinazione d’uso” poiché “nessuno ha convenienza ad acquistare una struttura che può ospitare solo uffici”.

“In tal senso – sottolinea Mangialardi – la rigenerazione urbana dell’area dell’ex Iat non può prescindere da una visione più ampia, che preveda anche il recupero dell’ex Hotel Marche. Il tema, dunque, non è quello di quale sarà la prossima destinazione d’uso dell’ex Palazzetto del Turismo, che del resto non potrà chiaramente rimanere quella odierna. L’Amministrazione comunale è assolutamente disponibile a discutere con i futuri investitori progetti di riqualificazione urbana dotati di sostenibilità economico finanziaria in grado di coniugare il recupero di entrambi gli immobili, trovando un giusto equilibrio tra l’individuazione di funzioni diverse da quelle attualmente previste, il rilancio della funzione ricettiva dell’ex Hotel Marche e la realizzazione di opere pubbliche come aree di sosta e giardini a favore della città nel suo insieme”.