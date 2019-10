“Che senso ha il Rinascimento!” Alla Rocca un viaggio tra i sensi alla corte dei Della Rovere Domenica 13 ottobre atmosfere e ambientazioni rinascimentali in occasione della Giornata delle Famiglie al Museo

Domenica 13 ottobre dalle 16.00 alla Rocca Roveresca di Senigallia verrà riproposta l’iniziativa: Che senso ha il Rinascimento! Un viaggio tra i sensi alla corte dei Della Rovere.

Rivivremo le atmosfere rinascimentali immergendoci nell’odore delle spezie, nella musica cinquecentesca, ascoltando il pittore come lavora la tela…

Accompagnati dalla corte roveresca dell’Associazione Culturale L’Estetica Dell’Effimero, intraprenderemo un viaggio tra i sensi, dove il tatto, l’udito e la vista rivivranno i colori, gli odori e i suoni del Rinascimento.

La visita animata sarà accompagnata da una piccola dolce degustazione rinascimentale!

Prossimi appuntamenti da segnare in agenda: venerdì 18 ottobre, in occasione della Settimana della Protezione Civile Nazionale, i vari Istituti del MiBACT nelle Marche con i Vigili del Fuoco e le associazioni di volontariato della Protezione Civile ci invitano alla Conferenza: #SalvArte – il racconto delle attività di salvaguardia del MiBACT in collaborazione con la Protezione Civile. Preparatevi all’arrivo di Cesare Borgia con lo spettacolo di teatro immersivo: Chi ha paura dei Borgia? (30 ottobre-2 novembre).

da Polo Museale delle Marche