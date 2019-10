Senigallia, ConTesto è giunto momentaneamente ad una conclusione "Abbiamo creduto sin da subito nel potenziale di una simile occasione e il risultato è sotto gli occhi di tutti"

106 Letture Cultura e Spettacoli

Siamo partiti quasi un anno fa da un’idea condivisa con gli amici dell’associazione Habitat, che consisteva nell’offrire un palco ed un pubblico ai giovani musicisti della zona che propongono musica inedita. Una missione facile, penserete voi.



La prima domanda che ci venne posta è stata: “ma siete sicuri esistano ancora gruppi di questo tipo?” Interrogativo comprensibile considerato il luogo comune secondo il quale nella nostra realtà la musica dal vivo, a maggior ragione se inedita, sarebbe morta: niente di più falso!

Abbiamo creduto sin da subito nel potenziale di una simile occasione e il risultato è sotto gli occhi di tutti: abbiamo ricevuto l’adesione di ben 15 gruppi e artisti solisti della zona, disponibili a portare la propria musica nel nostro piccolo angolo di città. Purtroppo abbiamo avuto disponibilità e spazi per far esibire solo 8 di questi, ma confidiamo nel successo della rassegna, sperando che questa esperienza possa progredire, dando la possibilità a chi lo merita di esprimere la propria creatività.

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile ConTesto: la Regione Marche, il Comune di Senigallia e l’Informagiovani, gli artisti che si sono esibiti nel corso dei sei appuntamenti live (Red Blind, Run Chicken Run, Nifty Sea, Voraus, EEF Project, Lucrezia, The Groots, Matteo Polonara & MataaraTrio, As Clouds, FAEMILI) e tutti quelli che si sono proposti, Lapsus e ArtCevia e i loro artisti per le splendide esibizioni di live painting, Flavio per l’eccellente servizio di fonico, Luca e Loud Music per il supporto tecnico e creativo, Lorenzo e tutti i fotografi che hanno immortalato nel migliore dei modi le serate e ultimi, ma non per importanza, tutti coloro che sono venuti ad ascoltare i musicisti e hanno mostrato il loro supporto.

Grazie per aver reso Senigallia una città migliore permettendoci di costruire solide basi per ricreare la scena musicale/artistica giovanile che da anni mancava.

Gli organizzatori di ConTesto (Consulta Giovani Senigallia, Habitat)