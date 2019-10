Nessuno è profeta in patria, ma il senigalliese Massimo Montesi lo è in Spagna L'infermiere, che quando balla ha il nome d'arte di Swing Nurse, stavolta espatria...

Come recita un vecchio proverbio? “Nessuno è profeta in Patria”.

Calza a pennello questa massima per il senigalliese Massimo Montesi conosciuto meglio nel ambiente dei balli swing con il soprannome di Swing Nurse visto che la sua vera professione è essere infermiere al 118 di Senigallia: ma dopo aver seguito corsi come allievo ed appassionato in giro per mezzo mondo, oramai da più di un decennio ha scelto di insegnare, a livello amatoriale, ciò che ha appreso partecipando a molteplici Festival:

Dance Camps; Dance Stages; Lezioni private con Maestri Nazionali ed Internazionali, insieme alla sua Compagna di Vita e di Ballo Monia Bragieri.

Già in precedenza sono sono stati invitati ad insegnare in Italia, a Festival; Serate od Eventi; Lazio; Umbria; Emilia Romagna; Lombardia; Marche ovviamente…ma questa volta si espatria…

Lo Swing Nurse terrà uno Stage di Elegant/Gentle Jive ad un Festival Doo Wop che si terrà in Spagna durante il fine settimana di Ogni Santi, più precisamente a La Roda, piccola cittadina vicina ad Albacete ad un centinaio di chilometri da Madrid e Valencia.

In verità avevano scelto di partecipare al Festival come semplici appassionati ma l’organizzatore avendo visto i video in rete e poi conosciuto lo Swing Nurse di persona all’ultimo Summer Jamboree ha proposto di tenere uno Stage Gratuito per tutti i volenterosi partecipanti al Festival, per diffondere ancora di più l’inconfondibile stile di ballo “Elegnat/Gentle Jive”: patrimonio unico del Maestro Jean Christophe Bertin meglio conosciuto a Senigallia e nel mondo come Dj. Jay Cee di Parigi, di cui il Montesi è unico rappresentante nazionale al momento autorizzato ad insegnare.

Lo Swing Nurse ha accettato di buon grado questa inaspettata offerta ed occasione di farsi conoscere ancora di più anche fuori dal territorio nazionale.

Leggendo i post su facebook nella pagina del Festival DOO WOP FEVER #3 si evidenzia un gran fermento e curiosità per questo Stage inserito all’ultimo momento e si registrano molte adesioni.

Facciamo un enorme augurio di successo a questa coppia di appassionati nostri concittadini.