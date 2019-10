Universo migrante, corso di formazione a Senigallia Seminario di due giornate dal 10 ottobre

91 Letture Associazioni

Inizierà giovedì prossimo 10 ottobre il seminario formativo regionale di due giornate sui temi dell’immigrazione che si svolgerà a Senigallia, presso la biblioteca Antonelliana.



L’incontro dal titolo “Universo migrante: dalla parte di chi è accolto e di chi accoglie” è organizzato dal GRIS Marche (Gruppo Immigrazione e Salute) che rappresenta l’espressione marchigiana della S.I.M.M (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) di Roma.

La formazione è rivolta a tutte le figure professionali coinvolte nell’immigrazione, dai medici e operatori socio-sanitari psicologi, agli educatori professionali, psicologi, mediatori linguistici e culturali, assistenti sociali, avvocati e operatori di accoglienza e insegnanti.

Il seminario è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina),

L’incontro di carattere regionale toccherà non solo la tematica della migrazione in Italia e nella nostra Regione, ma anche un approfondimento degli aspetti psicologici, sanitari e legali sia dei migranti e richiedenti asilo che degli operatori professionalmente coinvolti nell’accoglienza.

Il seminario, che prevede anche gruppi di lavoro tematici, si svolgerà dalle 8,30 alle 18,00, pausa pranzo compresa e si svilupperà nelle seguenti quattro sessioni:

1) La tutela della salute psichica e fisica dei migranti

2) Accogliere e garantire salute

3) Chi accoglie e chi è accolto: salute, diritti e testimonianze

4) La tutela della salute e dei diritti di chi è accolto e di chi accoglie

Molti i relatori professionisti che interverranno, tra questi: Salvatore Geraci, responsabile dell’Area Sanitaria Caritas Roma ed ex Presidente SIMM, Patrizia Carletti, Responsabile dell’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute – ARS Marche, Vincenzo Romeo medico della Croce Rossa Italiana impegnato nella prima accoglienza in Calabria, Paolo Cianconi , Medico Specialista Ambulatoriale di psichiatria presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” ed esperto di Etnopsichiatria e Psicologia delle migrazioni e l’avvocatessa Lucia Paolinelli impegnata nella tutela dei migranti e nella loro assistenza per la domanda di asilo.

Il seminario è organizzato con il patrocinio di:

Comune Senigallia, Fondazione Caritas Senigallia Onlus, Progetto SIPROMI ex SPRAR Senigallia, Ordine dei Medici e Odontoiatri di Ancona, Ordine delle professioni infermieristiche di Ancona, Ordine TSRM PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Ordine delle ostetriche di Ancona, Anep (Associazione Nazionale Educatori Professionali), Ordine degli assistenti sociali delle Marche, e richiesta al Consiglio regionale delle Marche e all’Ordine degli avvocati di Ancona.

Da

Coordinatrice Gris Marche

dott.ssa Margherita Angeletti