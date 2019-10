I giovani del ping-pong marchigiano al centro Olimpico Successo di partecipazione al primo stage del Progetto Tecnico delle Marche

Successo di partecipazione al primo stage del Progetto Tecnico delle Marche, una articolata attività per far crescere numericamente e qualitativamente i tesserati delle prime categorie dei giovani delle Marche, che spesso si svolge al Centro Olimpico, sede naturale per questo tipo di appuntamento per le eccezionali condizioni di confort che hanno le famiglie al seguito.



Alla base del progetto c’è l’idea della crescita comune e per questo le società con vivaio hanno incentivi economici nello scambio dei tecnici o negli allenamenti in comune. Condizione irrinunciabile è che ci sia un tecnico (anche se ancora non provvisto di patentino) che segua poi gli allievi durante la settimana.

I tanti ragazzini della regione che hanno partecipato si sono ritrovati al Centro Olimpico sotto l’organizzazione di Nicola Falappa (Referente Regionale) assistito dai tecnici di società Babatunde Misibau Aiynia, Martina Paucchi, Lorenzo Giacomini, Tommaso Cecchetti, Andrea Notarnicola, Luigi Paolinelli, Luone Hieu e Daniele Boidi. Coinvolti anche i giovani del Servizio Civile Universale. Probabilmente nel futuro, per un gruppo ristretto di giovani, verrà organizzato qualcosa di diverso per andare incontro alle necessità dei più bravini.

Lo stage ha impegnato tutta la mattinata per finire all’ora di pranzo con piena soddisfazione delle famiglie al seguito che poi hanno potuto apprezzare l’eccellente ristorazione di Senigallia.