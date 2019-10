Anci Marche verso l’Assemblea precongressuale Mangialardi: “I sindaci sono i veri Greta”

110 Letture Politica

Anci Marche si prepara all’Assemblea Regionale in programma per Venerdì 11 ottobre ad Ancona che farà da preludio all’Assemblea nazionale congressuale di Arezzo dal 19 al 21 novembre. Nel corso dell’assemblea precongressuale di venerdì 11 ottobre avverrà l’elezione dei 18 delegati alla XIX Assemblea Congressuale nazionale 2019 e l’elezione dei 3 Consiglieri Nazionali ANCI in quota ANCI Marche.