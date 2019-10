Offerta formativa 2020-2023, via libera in Prima Commissione Marche Il vice-presidente Maggi si astiene: "poco tempo a disposizione dei consiglieri"

Via libera in Prima commissione affari istituzionali alle “Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il triennio 2020/2023”.