“Universo migrante”, convegno a Senigallia In biblioteca, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre

Per il quarto anno Simm (Società italiana medicina delle migrazioni) e Gris (Gruppo immigrazione e salute) propongono due giornate formative sui temi della migrazione e dell’accoglienza, con il patrocinio di Fondazione Caritas, ente gestore del progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) Senigallia e Ambito territoriale sociale 8.



Giovedì e venerdì 10 e 11 ottobre infatti, la Biblioteca comunale Antonelliana di Senigallia ospita “Universo migrante: dalla parte di chi è accolto e di chi accoglie”.

Le giornate sono rivolte a operatori di progetti ed enti locali, a professioni sanitarie, assistenti sociali e avvocati. Il tema di quest’anno riguarda la salute dei migranti accolti e degli operatori che, a vario titolo, operano in strutture dedicate nei settori dell’accoglienza, della cura sanitaria, dell’assistenza legale, ecc.

Le giornate vengono affrontate con lezioni frontali, lavori di gruppo, studio di casi e testimonianze: il programma è davvero ricco di interventi di professionisti di calibro nazionale e regionale (Croce Rossa italiana, Osservatorio regionale sulle disuguaglianze nella salute/ASR Marche, Caritas Roma) e, nella seconda giornata, anche della giornalista Asmae Dachan.

Si parlerà quindi della tutela della salute dei migranti, fisica e mentale, dei trattamenti sanitari ai migranti al momento dello sbarco, delle conseguenze che ricadono sulle vittime di tratta, di psicologia e psicopatologia delle migrazioni, delle ripercussioni in termini di regolarizzazione e presenza sul territorio dei migranti relativamente alle nuove leggi sull’accoglienza, ad alcuni mesi dall’attuazione del Decreto sicurezza.