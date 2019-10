“Doppia preferenza di genere”, le donne marchigiane si mobilitano Bora: “Questo è il momento!”

“Questo è il momento!” A dirlo sono le donne marchigiane che si mobiliteranno in vista della seduta dell’Assemblea legislativa del 15 ottobre. In quell’occasione si discuterà la proposta di legge 36/2016, a iniziativa della Giunta regionale, sulla “doppia preferenza di genere” (possibilità di esprimere, se si vuole, il doppio voto per una donna e per un uomo) con l’obiettivo di riequilibrare la rappresentanza di genere in Consiglio regionale (oggi composto da 25 uomini e 6 donne, oltre a un’assessora esterna).