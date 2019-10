Raccolta dei rifiuti lungo il Sentiero degli Aironi e il lungofiume Misa È aperta a tutti gli interessati e la partenza sarà il 6 ottobre alle 15 dal parcheggio dell'Iper Simply

ll tema ambientale è una delle priorità di Volt, insieme allo sviluppo economico e ai diritti umani.

In ottemperanza all’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, che vede al 12° punto il consumo e la produzione responsabili e al 15° il miglioramento della vita sulla Terra, il team di Volt Senigallia crede che la raccolta dei rifiuti nelle aree naturali e nelle spiagge, che si sta diffondendo in tutto il mondo con il nome di Trash Challenge, sia un piccolo gesto utile a sensibilizzarci e renderci cittadini attivi e consapevoli.

Sulle cronache locali il tema dei rifiuti è sempre caldo: dagli atti vandalici alle discariche abusive rinvenute nelle nostre campagne, agli impianti di stoccaggio e smaltimento che “assediano” la nostra città, quasi fosse una moderna Leonia del romanzo di Italo Calvino.

Aldilà delle polemiche ideologiche, sarà bene cambiare al più presto i nostri stili di vita, incrementando l’economia circolare e lo zero rifiuti.

La trash challenge senigalliese è l’ultima in ordine di tempo dopo quelle organizzate dagli attivisti di Volt a Roma, Bologna, Bergamo, Modena, Parma e Palermo. Nelle Marche, Volt è presente a Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona e Ascoli Piceno.

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/2449545881925154/