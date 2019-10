Marche, più cemento e meno campagne: persi altri 137 ettari (quasi 192 campi di calcio) "Il danno maggiore è il conseguente aumento del rischio di dissesto idrogeologico"

94 Letture Cronaca

Sempre più cemento nelle Marche con il 40% delle urbanizzazioni, concentrati negli ultimi sei anni in contesti agricoli e naturali. È quanto stimato dall’Ispra nel suo ultimo report sul consumo di suolo in Italia.



Conta che vede, tra 2017 e 2018, la perdita di altri 137 ettari di territorio naturale marchigiano. Si costruisce soprattutto nella fascia collinare. Anche in quanto a cementificazione la costa marchigiana figura al secondo posto nella poco ambita classifica nazionale, dietro la Liguria. In pratica, spiegano da Coldiretti Marche, si è persa in un anno una superficie pari a quasi 192 campi di calcio. Peggio di Umbria e Toscana, a voler considerare solo il Centro Italia.